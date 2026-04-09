Fonseca mira semifinais em Monte Carlo e revela estratégia: 'Agressividade dentro de quadra'

Após garantir a sua melhor campanha em um torneio Masters 1000 com a vaga nas quartas de final, João Fonseca revelou a estratégia que tem usado para colecionar triunfos até no ATP de Monte Carlo. "Estou botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções".

O resultado diante de Matteo Berrettini, um tenista que já frequentou o Top-10, serviu para aumentar a confiança do jovem tenista carioca e buscar horizontes ainda maiores no torneio.

"É muito especial. Eu busco esse resultado há muito tempo. Claro que quero mais. Estou focado no meu jogo, animado para as quartas de final e muito confiante", declarou após o duelo.

A maturidade que vem adquirindo ao enfrentar os grandes nomes do circuito internacional também foi externado pelo tenista nacional.

"Consegui segurar muito bem a pressão e ficar confortável no jogo. Mesmo quando não quebrei, eu coloquei pressão. Foi fundamental aquela quebra no primeiro set", afirmou.