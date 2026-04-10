Fonseca exalta melhora mas lamenta 'pequenos detalhes' após queda em Monte Carlo: 'Aprendizado'

Satisfeito, mas também com um senso crítico apurado de que precisa melhorar ainda mais para conseguir chegar na mais alta prateleira dos grandes tenistas. Esse foi o sentimento de João Fonseca sobre a experiência de ter enfrentado os três melhores nomes ranqueados na lista da ATP: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev em torneios do circuito profissional nesta temporada.

"É o que eu digo. Estou buscando consistência e competindo frente a frente com eles. Mas, enfim, os pequenos detalhes importam neste momento. Estou feliz com a forma que competi, mas não como lidei com os momentos importantes", afirmou o brasileiro em entrevista à ESPN.

Fonseca comentou ainda que o fato de ter encarado os principais rivais também foi visto como um fator positivo em sua curta trajetória. Para ele, esses confrontos têm um peso mais do que especial.

"Acho que foi um incrível aprendizado ter competido com esses caras e eu acho que da próxima vez eu vou tentar evoluir nessas coisas em que eu falhei", comentou o jovem tenista carioca que esteve muito perto de garantir uma vaga nas semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo.

Nesta trinca de confrontos com os melhores do ranking, o primeiro desafio aconteceu em março, quando ele desafiou o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no Miami Open, e acabou sendo eliminado na segunda rodada pelo placar de 2 sets a 0.

Já o encontro contra Jannik Sinner, segundo colocado na lista da ATP, ocorreu em partida válida pelas oitavas de final de Indian Wells. O italiano levou a melhor ao vencer a disputa também por 2 sets a 0, mas rasgou elogios ao competidor brasileiro após o duelo.