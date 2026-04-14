"Foi um jogo roubado", disse Raphinha após eliminação do Barcelona na Champions

Arbitragem de Clement Turpin foi criticada pelo Barcelona. JAVIER SORIANO / AFP

A ausência de Raphinha foi sentida pelo Barcelona no confronto de quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid. A eliminação ocorreu nesta terça-feira (14) por conta do agregado de 3 a 2 para o clube de Madri.

Sem poder jogar por conta de uma lesão muscular — sofrida na última data Fifa conta a França —, o atacante brasileiro manifestou sua indignação com a arbitragem.

— Para mim foi um jogo roubado, não só esse, como o outro também. A arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas e o árbitro não deu nenhum cartão amarelo. Queria entender o medo deles do Barcelona chegar para ganhar — disse Raphinha após o jogo.

O árbitro da segunda partida foi o francês Clement Turpin. Ele marcou 15 faltas para o Atlético de Madrid e nenhum cartão mostrado. Por outro lado, o Barcelona teve um amarelo e um vermelho, em oito faltas.

Leia Mais Com dois gols de Dembélé, PSG volta a bater o Liverpool e está na semifinal da Champions League