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Em La Paz

Fluminense perde para Bolívar na altitude, é lanterna do Grupo C e se complica na Libertadores

Time carioca segue sem vencer no Grupo C e precisa superar o líder Independiente Rivadavia na próxima rodada para reagir.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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