Fluminense leva virada do Independiente Rivadavia e perde série invicta no Maracanã

O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Independiente Rivadavia-ARG, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Para quem sonhava em conquistar a sua primeira vitória na competição continental, a derrota em casa se transformou numa grande decepção. Pior ainda porque viu cair uma invencibilidade de 23 jogos internacionais como mandante.

Até então, o time carioca acumulava um saldo positivo, com 18 vitórias e cinco empates. A sua última derrota tinha acontecido em 18 de maio de 2021, quando perdeu diante do Junior Barranquila-COl, por 2 a 1.

Este tropeço provocou insatisfação de sua torcida, que vaiou o time em vários momentos e mais no final do jogo. Mesmo porque agora o time carioca divide a lanterna do Grupo C com o Bolívar-BOL, ambos com um ponto e um gol de saldo negativo. O time boliviano, terça-feira, empatou por 1 a 1 com o La Guaira-VEN. O Independiente, após sua primeira partida internacional no exterior, lidera sozinho com seis pontos.

Na terceira rodada, o Fluminense visita o Bolívar-BOL, mas somente no dia 30 de abril. Na mesma data, o Rivadavia vai receber o La Guaira, da Venezuela. No final de semana, o time tricolor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16 horas, pega o Santos, na Vila Belmiro, agora para derrubar um jejum de quatro jogos sem vitória.

Como esperado, o Fluminense iniciou o jogo com intensidade, explorando bem o seu lado direito. Mas, curiosamente, o gol saiu do outro lado, numa inversão de jogo e que acabou no controle de Guilherme Arana. O lateral ajeitou a bola e bateu cruzado: 1 a 0, aos nove minutos.

Depois disso, quase aumentou com Cannobio, que pegou rebote dentro da área e, livre, chutou por cima do travessão. Até então pressionado, o time argentino se estabilizou em campo, acertou a marcação e passou a ser perigoso nos contra-ataques.

O empate saiu aos 33 minutos, depois de um cruzamento pelo alto e desviado por Freytes. A bola, porém, caiu na cabeça de Leonard Costa, que praticamente fez a 'tabelinha' de cabeça com Sartori, que finalizou para as redes.

O segundo tempo começou equilibrado, mas o visitante aproveitou uma série de erros do Fluminense para marcar e virar o placar, aos cinco minutos. O goleiro Bolcato chutou a bola com força, Fábio saiu da área e tocou de cabeça e a sobra ficou para o recuo errado de Canobbio. Em seguida, Fernández ganhou a dividida com Samuel Xavier e a bola ficou nos pés de Arce, que finalizou para as redes: 2 a 1.

Estes erros grosseiros deram munição para as vaias da torcida em cima de Canobbio e Samuel Xavier. O técnico Luis Zubeldía tentou mudar o cenário com as entradas do atacante Serna na vaga de Ganso e com a costumeira entrada de Guga no lugar de Samuel Xavier.

Mas o Fluminense não melhorou, perdeu força e acabou facilmente marcado pelo adversário. Desta forma, não evitou a derrota e as vaias da torcida.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio (John Kennedy), Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Bernal), Ganso (Serna) e Savarino; Canobbio (Wesley Natã) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luís Zubeldía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Bolcato; Bonifacio (Elordi), Leonard Costa, Studer e Luciano Gómez (Osella); Bottari, Jose Florentín e Matíaz Fernández (Gonzalo ríos); Sartori (Villalba), Arce (Bucca) e Villa. Técnico: Alfredo Berti.

GOLS - Guilherme Arana, aos 9, e Sartori, aos 33 minutos do primeiro tempo. Arce, aos 5 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Natá (FLU). Bonifacio, Matías Fernández e Sartori (IRM).

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

RENDA - R$ 956.756,00.

PÚBLICO - 27.058 torcedores.