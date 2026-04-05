Fluminense  empata com o Coritiba e perde a vice-liderança para o São Paulo

De olho na liderança do Brasileirão, mas também preocupado com sua estreia na Copa Libertadores, o Fluminense não usou sua força máxima e empatou com o Coritiba por 1 a 1, neste sábado (4), no estádio Couto Pereira, pela 10ª rodada. A cautela custou ao Tricolor a vice-liderança, agora nas mãos do São Paulo que goleou o Cruzeiro por 4 a 1 no Morumb.
Os dois times têm os mesmos 20 pontos, no entanto, os paulistas levam vantagem no saldo de gols, com o Fluminense em terceiro. O Palmeiras lidera com 22 pontos e pode disparar domingo quando enfrenta o Bahia, em Salvador (BA). O Coritiba completou três jogos sem vitória, mas segue bem posicionado, com 15 pontos, em sexto lugar.
O técnico Luís Zubeldía optou por fazer rodízio no Fluminense, tendo algumas novidades como o meia Paulo Henrique Ganso no meio-campo e Soteldo no ataque. O Coritiba, mais precavido, o técnico Fernando Seabra reforçou o meio-campo, com quatro jogadores, deixando apenas dois - Pedro rocha e Lucas Ronier - no ataque.
Mesmo com a grande presença da torcida do Coxa, o Fluminense iniciou o jogo bem à vontade, com bom toque de bola e indo ao ataque com facilidade. Tanto que levou perigo em dois chutes diagonais de Soteldo e Guilherme Arana. Além disso, chegou a abrir o placar com Kevin Serna, aos 16 minutos, porém, o gol acabou anulado pelo VAR que, corretamente, viu u empurrão de Rodrigo Castillo na pequena área.
Este lance, no entanto, parece ter sido a senha para o Coritiba reagir, equilibrar as ações no meio-campo e até se arriscar no ataque. O goleiro Fábio, como sempre, fez duas boas defesas em finalizações de Lucas Ronier e Vini Paulista. O primeiro tempo terminou num ritmo mais lento, com o jogo truncado.
O segundo tempo começou mais intenso, com o Fluminense mais bem organizado e explorando a velocidade de seus atacantes. O Coritiba tentava a ligação direta, o que parecia mais difícil. Mas chegou ao gol aos 28 minutos, quando Lucas Ronier recebeu a bola na lateral do campo e fez o cruzamento para o outro lado. A inversão de jogo surpreendeu a defesa carioca e o zagueiro Tiago Cóser apareceu na frente de Guilherme Arana para esticar o pé e marcar: 1 a 0.
Somente aos 33 minutos é que Zubeldía reforçou o ataque carioca com as entradas de John Kennedy e Germán Cano. Saíram, respectivamente, Castillo e Serna. O empate aconteceu dois minutos depois, aos 35. Arana cobrou falta do lado esquerdo, o goleiro Pedro Rangel saiu errado do gol e a sobra ficou para o cabeceio de John Kennedy, que tocou para o gol vazio.
A reação deu moral ao visitante, que ficou mais tranquilo e viu o adversário nervoso pela desconfiança da torcida. Além de dominar as ações, o Fluminense ainda criou boas chances. A melhor delas, aos 45 minutos, quando John Kennedy entrou sozinho na área e bateu cruzado, mas Pedro Rangel deu um leve toque, aliviando a bola que tocou na trave antes de ir para escanteio.
O Fluminense agora vira a chave para estrear na Copa Libertadores já na próxima terça-feira, dia 7, quando vai enfrentar o Deportivo Guaira, na Venezuela, pelo Grupo C. Pelo Brasileirão os dois times voltam a campo pela 11ª rodada no outro fim de semana. O fluminense fará o clássico com o Flamengo, dia 11, sábado, às 18h30, enquanto o Coritiba também atuará no Rio, mas diante do Botafogo, domingo, dia 12, às 16 horas.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 1 X 1 FLUMINENSE
CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga), Jacy (Tiago Cóser), Maicon e Bruno Melo; Felipe Jonathan (Breno Lopes) Sebastián Gómez (Fabinho), Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier (Wallisson) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli (Otávio), Hércules (Alisson) e PH Ganso (Savarino); Serna (Cano), Rodrigo Castillo (John Kennedy) e Soteldo. Técnico: Luís Zubeldía.
GOLS - Tiago Cóser, aos 28, e John Kennedy, aos 35 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Sebástian Gómez (COR)
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)
RENDA - R$ 1.037.726,00
PÚBLICO - 24.693 torcedores
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)