Flamengo vence na visita ao Cusco (2-0) em sua estreia na Libertadores

Com gols de Bruno Henrique e do uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo derrotou o Cusco, do Peru, por 2 a 0 nesta quarta-feira (8) em sua estreia na Copa Libertadores de 2026, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.400 metros de altitude.

O time carioca comandado pelo técnico português Leonardo Jardim teve um bom início em sua busca pelo quinto título da Libertadores de sua história e lidera o Grupo A, no qual, pouco antes, o argentino Estudiantes de La Plata havia empatado em 1 a 1 na visita ao colombiano Independiente Medellín.

Bruno Henrique abriu o placar de cabeça no início do segundo tempo (59') após um cruzamento do lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Com isso, o experiente atacante rubro-negro de 35 anos atingiu a marca de 24 gols em sua carreira no torneio continental.

O meia-atacante uruguaio Arrascaeta, que havia começado a partida no banco de reservas, fechou o placar nos acréscimos (90'+2) também de cabeça após aproveitar o rebote cedido pelo goleiro Pedro Díaz, na sequência de dois chutes consecutivos do próprio meia rubro-negro.

"Foi uma partida muito difícil. A altitude pesa. Mas mostramos garra e conquistamos os três pontos", comemorou Bruno Henrique.

Houve momentos polêmicos: um gol de Marlon Ruidías, que poderia ter empatado o jogo em 1 a 1, foi anulado após uma revisão do VAR por um impedimento milimétrico, decisão que gerou protestos intensos dos jogadores do Cusco.

Escalações:

Cusco FC: Pedro Díaz - Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar (José Zevallos, 81') - Lucas Colitto (José Miguel Manzaneda, 60'), Diego Soto (Iván Colman, 85'), Oswaldo Valenzuela, Gabriel Carabajal (Juan Tévez, 60'), Nicolás Silva (Joel Herrera, 60') - Facundo Callejo. Técnico: Alejandro Orfila.

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Evertton Araújo, Nicolás de la Cruz - Jorge Carrascal (Luiz Araújo, 71'), Lucas Paquetá (Arrascaeta, 85'), Gonzalo Plata - Bruno Henrique (Pedro, 85'). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Derlis Lopez (Paraguai).