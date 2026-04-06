Flamengo perde Jorginho por lesão em semana dura com estreia na Libertadores e o Fla-Flu

O Flamengo terá um desfalque de peso em uma semana complicada. O experiente meio-campista Jorginho teve uma lesão muscular na panturrilha confirmada e está fora da estreia da equipe na Libertadores - pode perder o segundo jogo também -, além do clássico com o Fluminense pelo Brasileirão, no domingo.

Destaque na virada diante do Santos, por 3 a 1, no Maracanã, Jorginho foi substituído antes do apito final após acusar o problema na perna esquerda. O jogador foi submetido a exames nesta segunda que confirmaram o problema.

"Após deixar a partida de domingo (5), contra o Santos, com dores na panturrilha esquerda, o meia realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira. O resultado confirmou lesão muscular na região. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo", informou o clube.

O Flamengo evitou estipular prazo, mas sabe que Jorginho já está fora da visita ao Cusco, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, e do clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

No dia 16 de abril, o time rubro-negro hospeda o Independiente Medellín, também pela Libertadores, e ainda sem uma volta prevista. A evolução dia a dia determinará quando Jorginho estará em campo novamente pelo Flamengo.