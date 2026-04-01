Flamengo divulga balanço, atinge receita de R$ 2 bi e reduz dívida para RR$ 174 milhões em 2025

Um dos times mais poderosos não só do Brasil, mas também da América do Sul, o Flamengo divulgou o balanço, na noite desta terça-feira e registrou a inédita marca de R$ 2 bilhões em arrecadação no ano de 2025.

De acordo com informações do GE.com, o clube rubro-negro destacou ainda a redução da dívida operacional de R$ 344 milhões para a cifra de R$ 174 milhões.

"O Clube atingiu uma receita operacional bruta total (incluindo atletas) de R$ 2 .089 milhões em 2025 , ultrapassando pela primeira vez a marca de R $ 2 bilhões. Este patamar de receitas foi alcançado em função do desempenho esportivo em competições com premiações relevantes, do crescimento contínuo das receitas comerciais, da recuperação das receitas de matchday com a gestão plena do Maracanã e do expressivo volume de transferências de atletas no exercício".

Neste cenário, o aumento da receita bruta foi representativo considerando os R$ 1,4 bilhão de 2024 e R$ 1,5 bilhão de 2023. Em 2022, o Fla arrecadou R$ 1,3 bilhão e em 2022 R$ 1,2 bilhão.

Já em relação à negociação de atletas, o "saldo" também é animador. O Flamengo obteve o montante de R$ 519 milhões, valor muito acima dos R$ 113 milhões arrecadados em 2024.

E se o clube faturou mais, os investimentos também cresceram bem acima dos anos anteriores. A agremiação gastou R$ 636 milhões em 2025 contra R$ 435 milhões em 2024.

Das aquisições que chegaram ao elenco em 2025, o atacante Samuel Lino foi a de maior valor: R$ 203 milhões. O jogador, que teve um início bastante contestado, agora vem ganhando mais chances com o novo técnico Leonardo Jardim.