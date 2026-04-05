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Flamengo confirma lesão na costela de Cebolinha e perde Pulgar por problema muscular

Everton Cebolinha e Pulgar se juntam a Alex Sandro e Saúl Ñíguez na lista de jogadores lesionados do Flamengo.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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