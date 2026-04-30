Flamengo cede empate na visita ao Estudiantes (1-1) mas lidera Grupo A da Libertadores

O Flamengo empatou em 1 a 1 fora de casa com o argentino Estudiantes de La Plata na noite desta quarta-feira (29), mas se manteve na liderança do Grupo A da Copa Libertadores.

Em partida disputada no Estádio Uno, em La Plata, Luiz Araújo (32') abriu o placar para o time carioca, e no início do segundo tempo Guido Carrillo deixou tudo igual para os anfitriões (55').

Com este empate, o Flamengo segue em primeiro com 7 pontos, seguido pelo Estudiantes, com 5. O Independiente Medellín, que soma atualmente um ponto, recebe o Cusco - que ainda não pontuou - nesta quinta-feira, encerrando a terceira rodada da chave.

O Flamengo ficou logo cedo sem uma de suas peças-chave, o meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta, que precisou deixar a partida devido a uma lesão no ombro direito. No entanto, a equipe mostrou maior profundidade ofensiva e conseguiu abrir o placar.

Porém, o time carioca comandado por Leonardo Jardim, pareceu se acomodar com essa vantagem mínima cedo demais.

No segundo tempo, movido mais pelo entusiasmo do que pela clareza tática, 'El Pincha' conseguiu chegar ao empate, resultado que acabou sendo justo, considerando o desempenho apresentado pelas duas equipes.

Escalações:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti - Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facubdo Farías (Edwuin Cetré, 74'), Gabriel Neves (Alexis Castro, 86') - Tiago Palacios (Brian Aguirre, 87'), Guido Carrillo (Adolfo Gaich, 87'). Técnico: Alexander Medina.

Flamengo: Agustin Rossi - Emerson, Danilo, Vitão, Alex Sandro - Luiz Araujo (Gonzalo Plata, 70'), Evertton Araujo, Giorgian De Arrascaeta (Jorge Carrascal, 21'), Jorginho, Samuel Lino (Saúl Níguez, 81') - Bruno Henrique (Pedro, 81'). Técnico: Leonardo Jardim.

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