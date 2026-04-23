Flamengo abre vantagem mínima diante do Vitória na Copa do Brasil

Não foi do jeito que o Flamengo queria na sua estreia na Copa do Brasil. Pelo jogo de ida da quinta fase, o time só conquistou a vantagem mínima diante do Vitória, ao vencer por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, e agora não terá o conforto que procurava para a volta, marcada para 14 de maio, no Barradão, em Salvador (BA), podendo avançar com um empate.

Rodando o elenco, Leonardo Jardim começou com Arrascaeta no banco, viu seu meio de campo defasado e foi para o intervalo com o empate por 1 a 1, com belos gols de Evertton Araújo, para o Flamengo, e Erick, para o Vitória. No segundo tempo, com a 'cavalaria' em campo, chegou a marcar cedo, com Pedro, mas não conseguiu traduzir em efetividade suas chances para buscar um resultado mais confortável pensando no segundo jogo.

O Flamengo já esperava um adversário mais retraído, fechando os espaços e sem deixar que a bola chegasse com facilidade no seu gol. Com a entrada da área congestionada, o jeito foi arriscar de longe e foi o que Evertton Araújo fez e anotou um belo gol, logo aos nove minutos. A alegria carioca durou pouco.

O Vitória saía bem no contra-ataque e chegou ao empate com menos de dois minutos depois. Erick pegou a sobra na área e acertou um lindo chute, sem deixar a bola cair no chão, para deixar tudo igual.

O time de Leonardo Jardim era dominante, trocava bastante passes e conseguia tirar o Vitória da sua zona de conforto, rodando a bola. Foi assim que os espaços foram aparecendo. Léo Ortiz tentou pelo alto e acertou a trave depois da bola resvalar no goleiro.

Depois foi a vez de Pedro ter o chute travado praticamente na pequena área. Nos acréscimos, na melhor chance, depois de bela triangulação, Cebolinha parou em grande defesa com os pés de Lucas Arcanjo.

Na segunda etapa, Leonardo Jardim colocou Arrascaeta e Saúl, para ter mais qualidade no meio de campo e se aproximar mais dos atacantes. E não deu outra. Em bela troca de passes, Bruno Henrique ergueu a bola na área e Pedro cabeceou para marcar, aos seis.

O gol animou o time carioca, que seguiu pressionando o Vitória, mas novamente o quase ficou no caminho, desta vez o travessão, parando o chute de Arrascaeta. Com o passar do tempo, o Flamengo foi afrouxando a marcação, deixando o confronto mais equilibrado.

O Vitória aproveitando que conseguia ter mais a bola para trabalhar e até chegou a igualar o marcador, mas o tento de Luan Cândido foi anulado por impedimento. O lance chegou a acordar os donos da casa, que ficaram na parte final da partida com a bola no ataque. Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino desperdiçaram a chance de um terceiro gol e de um resultado mais tranquilo para a volta.

RED BULL X MIRASSOL

No duelo paulista da quinta fase e outro duelo de Série A da quinta fase, Red Bull Bragantino e Mirassol não conseguiram abrir vantagem e ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A volta está marcada para o dia 13 de maio, em Mirassol, e um novo empate levará a decisão para as penalidades.