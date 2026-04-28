Filho de Zidane sofre fraturas no queixo e na mandíbula e pode desfalcar a Argélia na Copa

Destaque da seleção da Argélia, Luca Zidane, filho do ex-astro da seleção francesa, pode ser mais um desfalque na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O goleiro de 27 anos sofreu um grave choque em jogo da segunda divisão espanhola, no domingo, e teve detectadas fraturas na mandíbula e no queixo além de concussão.

O jogo do Granada diante do Almería estava no minuto final, com derrota dos mandantes por 4 a 2, quando Zidane sofreu forte choque com um oponente, caindo desacordado. Ele recebeu atendimento de imediato no gramado e acabou substituído por processo de concussão.

Nesta segunda-feira, exames detalhados mostraram um problema bem maior: "Os exames médicos realizados em Luca Zidane, após a concussão sofrida na última partida contra o UD Almería, revelaram que o goleiro também sofreu fraturas na mandíbula e no queixo. O jogador, juntamente com a equipe médica do clube, definirá o plano de tratamento nas próximas horas", informou o Granada.

Tal definição seria a escolha por um processo cirúrgico, o que obrigaria Luca Zidane a se afastar das atividades por até oito semanas e o tiraria, ao menos, dos primeiros jogos da Copa do Mundo.

A posição de goleiro na Argélia é uma das mais carentes e o filho de Zidane optou em defender o país também para suprir essa deficiência. Ele atuou na base do Real Madrid e, assim como o pai, poderia escolher defender as cores da França.

Destaque na Copa Africana das Nações e um dos responsáveis por levar a seleção até às quartas de final, Luca Zidane estava empolgado por enfrentar o astro Messi, o que agora ficou bastante comprometido com a grave lesão.