Filha de Schumacher revela como lidou com acidente do pai: 'Precisava fazer alguma coisa'

A alemã Gina Schumacher falou publicamente sobre como enfrentou o impacto do grave acidente sofrido por seu pai, Michael Schumacher, em 2013. Em um documentário recente sobre sua trajetória no hipismo, ela contou que se dedicou ainda mais aos cavalos após o episódio que mudou a rotina da família.

"Depois do acidente do meu pai, dediquei-me totalmente a isto porque tinha de fazer alguma coisa", relatou Gina no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher.

O acidente ocorreu em dezembro de 2013, quando Schumacher sofreu uma forte queda enquanto esquiava em Méribel, na França. O heptacampeão da Fórmula 1 bateu a cabeça e precisou ser levado às pressas para um hospital, onde permaneceu em coma por meses durante o início da recuperação. Desde então, poucas informações sobre seu estado de saúde foram divulgadas.

Segundo Gina, o vínculo com os cavalos já existia antes da tragédia, mas ganhou um novo significado depois do ocorrido. A prática da equitação se transformou em um apoio emocional importante para atravessar aquele período.

"Os cavalos sempre foram importantes. Mas, desde então... não conseguiria viver sem eles. Ajudaram-me a superar tudo", afirmou.

Ela também lembrou que o interesse da família pela criação de cavalos da raça Quarter Horse surgiu após uma viagem a Dubai. Na época, sua mãe já praticava equitação e acabou optando por um animal dessa raça ao perceber o comportamento mais tranquilo deles.

"A minha mãe tinha um cavalo e, quando éramos mais novos, quis voltar a montar. Mas queria um cavalo dócil", explicou Gina.

Atualmente com 29 anos, Gina construiu carreira no hipismo e reconhece que o incentivo da família foi determinante para que pudesse seguir nesse caminho.

"Estou grata por poder fazer isto. Porque não é algo que se deva dar como garantido. Os meus pais tornaram isto possível. Por isso, sempre foi importante para mim trabalhar arduamente nesta área, para poder dar o meu melhor", disse.

A esposa do ex-piloto, Corinna Schumacher, também aparece no documentário e relembra uma previsão feita pelo marido quando a filha ainda era criança.

"O Michael disse-me uma vez: A Gina será muito melhor do que tu. Porque é mais egoísta. Como desportista, tens de ser egoísta de certa forma. E isso é ótimo. Caso contrário, não chegas a lado nenhum. Hoje, acredito que ele tinha toda a razão", contou.