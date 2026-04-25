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F-1

Fernando Alonso descarta aposentadoria: "Me sinto competitivo e motivado"

Aos 44 anos e com 428 largadas, Alonso segue competindo pela Aston Martin, apesar da atual temporada sem pontos.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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