Faltando 7 rodadas, o Lens conseguirá superar o PSG na luta pelo título francês?

Algo impensável no início da temporada, o Lens está apenas um ponto atrás do líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain, antes da 28ª rodada, que será disputada neste fim de semana. Será possível para a equipe arrancar o título do todo-poderoso PSG?

O time parisiense recebe o Toulouse (9º) no Parque dos Príncipes nesta sexta-feira (3), com o perigo que representa um jogo entre uma data Fifa e a ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O PSG joga em casa contra o Liverpool na próxima quarta-feira, no que será a repetição do confronto de oitavas de final entre as equipes na temporada passada, vencido pelos franceses nos pênaltis, semanas antes de levantar a Champions pela primeira vez em sua história.

O técnico Luis Enrique terá pouco tempo para preparar seus jogadores, depois que vários deles defenderam suas seleções em amistosos e nos últimos duelos valendo vaga na Copa do Mundo de 2026.

- Entre a data Fifa e a Champions -

Muitos desses atletas, como os franceses, os portugueses e o zagueiro brasileiro Marquinhos, estão retornando em cima da hora, após disputarem amistosos na América.

Enquanto isso, os jogadores do Lens estarão bem mais descansados para um jogo complicado fora de casa contra o Lille (5º), no sábado.

Com um elenco bem mais modesto, o Lens conseguiu até agora o mesmo número de vitórias (19 em 27 jogos), mas sofreu mais derrotas (seis contra quatro), uma delas justamente contra o PSG em Paris, no primeiro turno (2 a 0).

Ambas as equipes deveriam se enfrentar na rodada seguinte, no charmoso, porém sempre vibrante, Stade Bollaert, em Lens, mas o jogo foi adiado para dar mais tempo aos parisienses na preparação para o duelo contra o Liverpool em Anfield, uma decisão que contraria "o equilíbrio, a clareza das regras e o respeito a todos os envolvidos", segundo o clube do norte da França.

- Modelo de formação de jogadores -

Sem a mesma projeção internacional de outros gigantes do futebol francês, como Olympique de Marselha, Lyon, Saint-Étienne e Reims, o Lens é um clube reconhecido por possuir uma das melhores categorias de base do país.

De lá surgiram diversos jogadores que construíram carreiras notáveis no futebol europeu, como Geoffrey Kondogbia, Thorgan Hazard, Gaël Kakuta e Adel Taarabt, embora, sem dúvida, o mais conhecido de todos tenha sido o zagueiro Raphaël Varane.

Varane, campeão da Copa do Mundo de 2018 pela França, estreou como profissional com a camisa do Lens aos 17 anos e precisou de apenas alguns jogos na primeira divisão para chamar a atenção do Real Madrid, que o contratou em 2011.

Em uma década no clube merengue, Varane conquistou quatro Ligas dos Campeões, três títulos do Campeonato Francês, quatro Mundiais de Clubes e três Supercopas da Uefa, entre outros troféus.

- A segunda juventude de Thauvin -

O destaque mais recente é o goleiro Brice Samba, que muito provavelmente será convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo deste ano, mesmo tendo assinado com o Rennes no início da temporada.

Do elenco atual, o jogador mais conhecido é Florian Thauvin, que depois de passar a maior parte da carreira no Olympique de Marselha e de se tornar campeão mundial com os 'Bleus' em 2018, vive uma segunda juventude aos 33 anos.

Nesta temporada, Thauvin marcou nove gols e deu cinco assistências, o que impulsionou o Lens a desafiar o PSG e permitiu aos seus torcedores sonhar com um segundo título, após a conquista de 1998.

Sem mencionar que o Lens também está nas semifinais da Copa da França, fase em que enfrentará o Toulouse daqui a três semanas.