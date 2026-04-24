Exame detecta lesão no tornozelo esquerdo e Vitor Roque vai passar por cirurgia no Palmeiras

O atacante Vitor Roque se tornou a mais nova baixa para a sequência da temporada do Palmeiras. Ele foi submetido a exames médicos que constataram uma lesão no tornozelo esquerdo. Por meio de nota, o clube informou que o goleador vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias.

O lance aconteceu na partida desta quinta-feira, na vitória do conjunto paulista sobre o Jacuipense por 3 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil foi substituído com apenas 15 minutos de partida deixou o campo caminhando com bastante dificuldade.

No vestiário, a preocupação com o atleta já era visível. Ele sofreu uma lesão da sindesmose do tornozelo provocada por um trauma. O atacante já teve uma lesão no mesmo local e o clube não divulgou um prazo para o seu retorno. A tendência é que ele retorne somente após a Copa do Mundo.

Na semifinal do Campeonato Paulista, no clássico com o São Paulo, o jogador sofreu uma lesão no mesmo local. A sindesmose é um conjunto de ligamentos que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo.

No jogo contra o Jacuipense, ele sofreu uma entrada dura do zagueiro Vicente Reis. Ao cair no chão, o artilheiro já fez sinal para o banco pedindo substituição. Abel Ferreira, então, acionou Luighi para compor o sistema ofensivo no restante do confronto.

Vitor Roque já vinha de um período de recuperação depois de atuar no sacrifício na decisão do Estadual contra o Novorizontino. Depois de atuar em março contra São Paulo e Botafogo, o atleta voltou para o Núcleo de Saúde e Performance para se recuperar totalmente.