Ex-técnico do Inter é demitido de clube da Série C

Lisca comandou o Botafogo-PB em 16 jogos. João Neto / Botafogo-PB

O ex-técnico do Inter, Lisca, foi demitido do Botafogo-PB nesta terça-feira (28). O treinador do clube da Série C do Brasileirão não resistiu aos maus resultados recentes e à crise interna vivida no clube.

Em nota, o clube comunicou o desligamento. No texto, desejou sorte a Lisca na sequência da carreira. Veja abaixo.

Lisca treinou o Botafogo-PB em 16 partidas. No clube paraibano, teve sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além do título Estadual.

O Botafogo-PB é, atualmente, o sétimo colocado da Série C do Brasileirão. No entanto, vem de duas derrotas consecutivas na competição.

Indireta nas redes sociais

O ex-coordenador técnico do Botafogo-PB Ruy Cabeção publicou uma indireta em suas redes sociais logo após o desligamento. Em um dos trechos da postagem, o ex-dirigente disse que um "mau-caráter será sempre um mau-caráter".