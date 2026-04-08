Ex-Real Madrid critica Vini Jr: "Me irrita ao extremo"

Vinicius Júnior voltou a ser alvo de questionamentos depois da derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O brasileiro desperdiçou uma oportunidade clara frente a frente com Neuer e não conseguiu desequilibrar no confronto.
O ex-meia Rafael Van der Vaart, que defendeu o Real Madrid e a seleção holandesa, não poupou palavras ao analisar o desempenho do atacante em entrevista à emissora Ziggo, da Holanda.
— Vinicius é horrível. Me irrita ao extremo quando o vejo. É super triste porque é um jogador fantástico.
Na sequência, o holandês ampliou a análise e voltou a apontar comportamento do brasileiro dentro de campo como motivo de incômodo.
— Mas assim que leva um pequeno empurrão, se joga, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. É isso que me entristece nele — completou.
No confronto, o Bayern saiu em vantagem com gols de Gnabry e Kane, enquanto Mbappé descontou para o Real Madrid.
