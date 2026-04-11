Ex-jogadores e Jorge Jesus se reúnem em chamada para celebrar aniversário de Everton Ribeiro

O aniversário de 37 anos de Everton Ribeiro virou reencontro virtual de uma das gerações mais marcantes da história recente do Flamengo. Nesta sexta-feira, o meia recebeu uma chamada de vídeo com antigos companheiros e com o técnico Jorge Jesus.

O registro foi compartilhado por Diego Ribas nas redes sociais e reuniu, além dele, Diego Alves, Rafinha e Filipe Luís. Do outro lado da tela, estavam personagens centrais de um time que conquistou títulos e ficou marcado pela torcida rubro-negra em 2019.

Everton Ribeiro defendeu o Flamengo entre 2017 e 2023, período em que disputou 394 partidas, marcou 46 gols e conquistou 11 títulos. O clube também homenageou o jogador nas redes sociais.

"Feliz aniversário, Miteiro! Foi uma honra ter você vestindo o Manto Sagrado e alegrando a nossa gente. Você e sua família para sempre serão parte da Nação!", publicou.