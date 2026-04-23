Ex-jogador marfinense Abdoulaye Traoré é condenado a três de prisão por estupro

O ex-atacante da seleção da Costa do Marfim Abdoulaye Traoré, de 59 anos, foi condenado, nesta quinta-feira, a três anos de prisão por estupro. A informação foi confirmada por um grupo que defende os direitos das mulheres do país africano.

O ex-atleta, de acordo com uma fonte judicial, foi considerado culpado de manter relações sexuais não consensuais com uma mulher que na época tinha 21 anos. O fato ocorreu em março de 2021.

A Liga Marfinense dos Direitos das Mulheres saudou a condenação e considerou o desfecho do caso como um "passo significativo na luta contra a impunidade da violência sexual e de gênero".

De acordo com a sentença, Abdoulaye Traoré foi condenado a 36 meses de prisão e vai ser obrigado a pagar R$ 135 milhões à vítima. As sanções não param por aí. "Ben Badi" teve os direitos cívicos suspensos por dez anos e está proibido de entrar na cidade de Bouaké até 2031.

Traoré, que também era conhecido por "Ben Badi", teve uma época de prestígio no futebol local e foi um dos grandes nomes do ASEC Mimosas. Pela seleção, ele conquistou o título da Copa Africana das Nações em 1992.