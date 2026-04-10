Ex-Inter revela dica de Suárez para trocar camisa com Messi: "Não pode bater nele"

De Pena em jogo contra Messi. Reprodução / Instagram / @carlosdepena

O uruguaio Carlos De Pena, 34 anos, ex-Inter e atualmente no Sport, conseguiu algo para poucos no futebol: trocar a camisa com Messi. E isso só foi possível por conta de uma dica de Luis Suárez, seu compatriota e ex-jogador do Grêmio.

Quando atuava pelo Dynamo Kyev, da Ucrânia, De Pena recebeu a camisa do argentino após uma partida contra o Barcelona, pela Champions League de 2020.

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— Sou um cara que gosta muito de colecionar camisas. Esse jogo eu sabia que ia enfrentar ele (Messi). E tenho uma relação muito boa com Luís Suárez. Joguei com o irmão dele no mesmo time, conheço ele — contou De Pena ao Ilacast, podcast oficial do Sport.

— Ele (Suárez) não estava no Barcelona, estava no Atlético de Madrid, mas mandei uma mensagem antes do jogo: "Consegue falar com Messi pra trocar a camisa?". Ele falou : "Consigo, vou falar com ele, mas você só não pode bater nele porque aí ele vai ficar bravo". Até tenho a mensagem guardada — acrescentou.

O jogo foi realizado no Camp Nou, ainda sem torcida por conta da pandemia. De Pena entrou no segundo tempo, mas não evitou a derrota por 2 a 1, com gol de Messi. Após a partida, o uruguaio se dirigiu ao argentino e teve um contato rápido.

— Eu era o único que falava espanhol, todo mundo falava russo no meu time. Ele não falou nada pra mim, só fez um gesto com a cabeça que a gente trocava a camisa no vestiário. Acabando o jogo, eu fui escolhido para controle de doping, e o cara que queria me levar falava "bora, bora". E eu, "bora não, vou no vestiário dele, trocar camisa e depois vou contigo" — relatou.

Nos vestiários, De Pena contou que Messi lhe fez um pedido:

— Fui no vestiário, falei com o segurança e ele devia estar até cansado de todo mundo querer ir lá trocar camisa. Mas ele (Messi) saiu do vestiário, entregou a camisa pra mim, e quando eu estava indo embora, não esperava isso dele, ele falou que queria minha camisa. Fiquei sabendo depois que ele gosta também. Vi até um programa da coleção de camisas que ele tem. A minha deve estar por último, mas está lá. A camisa dele está na casa da minha mãe, como todas as camisas que eu troquei.