Ex-goleiro do Boca perde a cabeça e acerta soco em rival na Espanha

Andrada agrediu o zagueiro Jorge Pulido nos acréscimos do jogo. Julio Cesar Aguilar / AFP

A briga contra o rebaixamento na segunda divisão espanhola ganhou contornos de confusão generalizada no clássico entre Huesca e Zaragoza, neste domingo (26). Com a derrota praticamente definida, o goleiro Estebán Andrada, do Zaragoza, protagonizou a cena mais marcante ao agredir o zagueiro Jorge Pulido nos acréscimos do segundo tempo.

O duelo, que já era tenso pela situação das equipes na tabela, teve início movimentado. Logo aos seis minutos, Andrada defendeu um pênalti cobrado por Óscar Sielva e manteve o Zaragoza vivo no jogo. No entanto, o meia teve nova oportunidade na etapa final e, desta vez, converteu a cobrança que garantiu a vitória do Huesca por 1 a 0.

O lance mais grave veio já depois do tempo regulamentar. Aos 52 do segundo tempo, Andrada, que já tinha cartão amarelo, envolveu-se em uma discussão com Pulido. Após nova reclamação, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Na sequência, o goleiro argentino perdeu o controle. Revoltado, partiu em direção ao defensor do Huesca e acertou um soco no rosto do adversário, dando início a uma confusão entre jogadores e integrantes das comissões técnicas. A arbitragem ainda expulsou outros dois atletas após o tumulto.

O episódio repercutiu de forma negativa na imprensa espanhola, que tratou o caso como um dos momentos mais lamentáveis da história recente da competição, especialmente pelo contexto de um clássico regional com forte carga emocional.

Dentro de campo, o resultado mantém as duas equipes em situação delicada. O Huesca segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 36 pontos, enquanto o Zaragoza aparece logo atrás, na 21ª posição, com 35.

Veja declaração publicada pelo Zaragoza: