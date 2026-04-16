Ex-goleiro do Arsenal e do Liverpool morre após ter carro atingido por um trem

Alexander Manninger tinha 48 anos. CHRISTOF STACHE / AFP

O ex-goleiro Alexander Manninger faleceu nesta quinta-feira (16), aos 48 anos, após ter seu carro por atingido um trem, em Nussdorf am Haunsberg, na Áustria. O choque ocorreu por volta das 8h20min (horário local) em uma passagem de nível sem barreiras de segurança na linha férrea que atravessa a zona rural da cidade.

As equipes de resgate e as autoridades imediatamente foram acionadas, mas a forte colisão causou muitos ferimentos ao ex-atleta, que não resistiu e morreu no local do acidente. Uma investigação foi iniciada na área para entender o que levou o veículo a cruzar os trilhos naquele momento.

Manninger iniciou sua carreira no Red Bull Salzburg e depois brilhou no Arsenal, onde faturou o título do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra duas vezes. Ele também teve grande passagem pelo futebol italiano, atuando por Fiorentina, Torino, Bologna, Juventus e outros.

Na equipe de Turim, foi reserva de Gianluigi Buffon. Na sequência, ele chegou no FC Augsburg, da Alemanha, onde ficou quatro temporadas até transferir-se para o Liverpool. No clube inglês, encerrou sua carreira profissional em 2017, com 40 anos.

Pela seleção austríaca, Manninger disputou 33 jogos, fazendo parte do elenco da Eurocopa de 2008, realizada em seu país natal.

— Alexander Manninger foi um embaixador excepcional do futebol austríaco, tanto dentro como fora de campo — afirmou Peter Schottel, diretor desportivo da Federação Austríaca de Futebol.