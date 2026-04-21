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Esquiva Falcão vende medalha olímpica: "Quero dar uma vida melhor para os meus filhos"

Boxeador afirma que o valor obtido com a venda será usado para abrir sua própria academia de boxe

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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