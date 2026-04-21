Esquiva Falcão vende medalha olímpica: "Quero dar uma vida melhor para os meus filhos"

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Durante os Jogos de Londres, Esquiva homenageava o pai, Touro Moreno, após cada vitória. Jack Guez,AFP

O pugilista Esquiva Falcão revelou que vendeu a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 na categoria peso médio, seu maior feito na carreira. Nas redes sociais, o capixaba de 36 anos desabafou sobre as dificuldades dos atletas olímpicos brasileiros.

— Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida: minha medalha olímpica. Minha maior conquista no boxe. Representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador. Estou muito triste com isso, essa decisão que tomei doeu muito. Porque essa medalha carrega parte da minha alma, minha família. Não é apenas uma medalha — explicou em vídeo publicado no Instagram.

— Essa decisão me fez refletir sobre uma realidade dura do nosso país. Muitas vezes o atleta olímpico não recebe o devido valor. Mesmo após o pódio, falta apoio, valorização. Vender essa medalha não apaga minha história, porque o verdadeiro valor nunca esteve no metal, e sim em tudo que ela simboliza — prosseguiu o boxeador, que está na carreira profissional onde acumula 32 vitórias e duas derrotas.

Esquiva Falcão ressaltou que a venda não foi por dívidas. Ele disse que não queria se desfazer da medalha, mas usará o dinheiro do negócio para abrir sua própria academia, além de proporcionar mais estabilidade financeira para os três filhos e para toda a família.

— Eu não vendi a medalha por dívida financeira. Dívida todo mundo tem, né? Um pai de família com três crianças tem dívidas. Mas esse não foi o motivo da venda. Hoje eu tenho uma reserva, não é muito, mas tenho. Um dos motivos pelos quais eu vendi a medalha foi porque quero abrir a minha própria academia. Hoje tenho uma, mas o lugar é alugado. Além disso, quero dar uma vida melhor aos meus filhos. Quero deixar bem claro também: ninguém vende a medalha porque quer, sempre existe um motivo. Negociamos o valor, não vou falar porque combinamos. Também não vou falar o nome da pessoa porque não tenho autorização. Mas foi um valor que vai me ajudar muito na construção da minha academia, na base da minha família— declarou.

Esquiva Falcão é irmão de Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze também em Londres, e um dos principais pugilistas de sua geração no Brasil. No boxe olímpico, ele obteve 23 vitórias e 14 derrotas.

Como profissional, o capixaba disputou um título mundial em 2023, o cinturão peso médio (72,6 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), mas acabou sendo derrotado pelo alemão Vincenzo Gualtieri.