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Erros de passes no Gre-Nal 452 ajudam a explicar mau futebol; veja comparação com os clássicos de 2026

Foram 156 falhas em um dos fundamentos básicos do futebol, que ajudaram no placar sem gols neste sábado

Alex Torrealba

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