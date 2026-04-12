Erros de passes no Gre-Nal 452 ajudam a explicar mau futebol; veja comparação com os clássicos de 2026

Jogadores de Inter e Grêmio erraram muitos passes na partida. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Quem assistiu ao Gre-Nal 452 viu que acertar passes foi um desafio para ambas as equipes. A percepção é real quando as estatísticas são analisadas e os números são comparados com os clássicos anteriores em 2026. O jogo sem gols não passou apenas por esse fator, mas foi algo que deixou a partida com ainda menos brilho.

Ao todo foram 156 passes errados na partida deste sábado (11), sendo 81 do Inter, que tentou 338, e 75 do Grêmio, com 296 tentativas. Ou seja: três passes equivocados a cada dois minutos.

O Colorado desperdiçou 23,9%, enquanto o Tricolor teve índice de 25,3%. Na prática, arredondando, os times erraram um passe a cada quatro.

Em comparação ao último clássico, o Gre-Nal 451, que definiu o título do Gauchão, foram 40 erros a mais (34% de aumento).

No Gre-Nal 450, que teve triunfo do Grêmio por 3 a 0, na Arena, e foi a ida da decisão do Estadual, o número de erros de passes foi o menor do ano, com 105 ao todo. A diferença de 49 erros significa aumento de 48,5%.

No primeiro clássico de 2026, na fase inicial do Gauchão, foram 107 erros de passe (45,7% a mais de equívocos no fundamento básico do futebol).

Números de erros de passes do Gre-Nal em 2026

Gre-Nal 452

81 do Inter e 75 do Grêmio

156 no total

Gre-Nal 451

57 do Inter e 59 do Grêmio

116 no total

Diferença de 34%

Gre-Nal 450

59 do Inter e 46 do Grêmio

105 no total

Diferença de 48%

Gre-Nal 449

50 do Inter e 57 do Grêmio

107 no total

Diferença de 45%