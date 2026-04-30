Equipes brasileiras avançam invictas no Mundial de tênis de mesa 

O Brasil manteve sua excelente campanha no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra. Nesta quinta-feira (30), as equipes masculina e feminina encerraram a fase de classificação, invictas.
No masculino, com Hugo Calderano poupado, o Brasil que já havia vencido Porto Rico (3 a 1) e Hungria (3 a 2), superou o Uzbequistão por 3 a 0.
O primeiro ponto veio com Guilherme Teodoro, que fez 3 a 1 (11/6, 11/13, 11/8 e 11/5) sobre Shokhrukh Iskandarov. Logo depois, Leonarod Iizuka bateu Jamshchid Rakhimberganov por 3 a 0 (11/6, 11/5 e 11/4).
A vitória foi confirmada com o triunfo de Felipe Arado, por 3 a 1 (11/5, 11/13, 11/6 e 11/7) sobre Diyorbek Dilshodov.
Líder do Grupo 4, o Brasil se classificou para a segunda fase e aguarda a definição de seu próximo adversário.
Feminino
A equipe feminina, que nas duas primeiras rodadas do Grupo 5 derrotou Cazaquistão (3 a 1) e República Tcheca (3 a 1), fechou a primeira fase derrotando a Mongólia por 3 a 0 e, a exemplo do time masculino, que poupou Hugo Calderano, preservando Bruna Takahashi.
No primeiro jogo, Giulia Takahashi aplicou 3 a 0 (11/4, 12/10 e 11/3) sobre Baljinnyam Uvgunburged.
Laura Watanabe fez 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/1) contra Bolor-Erdene Batmunkh e ampliou a vantagem.
O confronto foi definido pela gaúcha Victoria Strassburger. A atleta da Sogipa fez 3 a 0 (11/9, 11/6 e 11/3) sobre Ankhmaa Ser-Od e assegurou a liderança brasileira.
A seleção aguarda a definição de todos os grupos para conhecer sua adversária na segunda fase.