Equipes brasileiras avançam invictas no Mundial de tênis de mesa 

Teodoro comemora vitória. WTT Global / Divulgação

O Brasil manteve sua excelente campanha no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra. Nesta quinta-feira (30), as equipes masculina e feminina encerraram a fase de classificação, invictas.

No masculino, com Hugo Calderano poupado, o Brasil que já havia vencido Porto Rico (3 a 1) e Hungria (3 a 2), superou o Uzbequistão por 3 a 0.

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O primeiro ponto veio com Guilherme Teodoro, que fez 3 a 1 (11/6, 11/13, 11/8 e 11/5) sobre Shokhrukh Iskandarov. Logo depois, Leonarod Iizuka bateu Jamshchid Rakhimberganov por 3 a 0 (11/6, 11/5 e 11/4).

A vitória foi confirmada com o triunfo de Felipe Arado, por 3 a 1 (11/5, 11/13, 11/6 e 11/7) sobre Diyorbek Dilshodov.

Líder do Grupo 4, o Brasil se classificou para a segunda fase e aguarda a definição de seu próximo adversário.

Feminino

Giulia Takahashi marcou primeiro ponto. WTT Global / Divulgação

A equipe feminina, que nas duas primeiras rodadas do Grupo 5 derrotou Cazaquistão (3 a 1) e República Tcheca (3 a 1), fechou a primeira fase derrotando a Mongólia por 3 a 0 e, a exemplo do time masculino, que poupou Hugo Calderano, preservando Bruna Takahashi.

No primeiro jogo, Giulia Takahashi aplicou 3 a 0 (11/4, 12/10 e 11/3) sobre Baljinnyam Uvgunburged.

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Laura Watanabe fez 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/1) contra Bolor-Erdene Batmunkh e ampliou a vantagem.

O confronto foi definido pela gaúcha Victoria Strassburger. A atleta da Sogipa fez 3 a 0 (11/9, 11/6 e 11/3) sobre Ankhmaa Ser-Od e assegurou a liderança brasileira.