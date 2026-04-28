Entrevista de Mano Menezes viraliza após frases com sotaque espanhol; veja vídeo

Uma entrevista de Mano Menezes ao canal Movistar Deportes, do Peru, repercutiu bastante nas redes sociais brasileiras. O técnico da seleção peruana comentou sobre o futuro da equipe e seu planejamento. Mas o que motivou a multiplicação de visualizações foi a forma como falou.

Basicamente, Mano falou no idioma português com um sotaque da fronteira e, de vez em quando, soltando algumas palavras em espanhol, como "balón".

Sobre o time, Mano falou que pretende adotar estratégias para evitar grandes corridas ou confrontos físicos. Segundo ele, essa não é uma característica do futebol peruano.