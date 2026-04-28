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Entrevista de Mano Menezes viraliza após frases com sotaque espanhol; veja vídeo

Ex-técnico da dupla Gre-Nal falou sobre as características da equipe, mas mistura de idiomas foi o que chamou a atenção

Zero Hora

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