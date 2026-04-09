Engenheiro de corrida de Verstappen deixará Red Bull no final de 2027

O italiano Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida do tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, deixará o cargo no final de 2027, quando termina seu contrato, anunciou a Red Bull nesta quinta-feira (9).
Lambiase desempenhou um papel fundamental ao lado de Verstappen, atuando como seu contato via rádio durante os fins de semana de corrida desde 2016. Juntos, eles conquistaram quatro títulos: 2021, 2022, 2023 e 2024.
O engenheiro de 45 anos trocará a Red Bull pela McLaren, equipe do atual campeão mundial de pilotos, o britânico Lando Norris, e bicampeã de construtores em 2024 e 2025.
"Lambiase é um membro muito valioso da equipe. Até sua saída planejada, continuará a desempenhar suas funções como diretor de competição e engenheiro de corrida de Max Verstappen", informou a Red Bull.
Poucos minutos após o comunicado da equipe austríaca, a McLaren anunciou a chegada do engenheiro italiano "no mais tardar em 2028", como diretor de operações de corrida.
A saída de Lambiase é mais um golpe para a Red Bull, que perdeu vários de seus membros importantes nos últimos meses, como o assessor Helmut Marko, o engenheiro Adrian Newey e o mecânico Jonathan Wheatley.
O diretor de longa data da equipe, o inglês Christian Horner, foi demitido em julho de 2025 e substituído pelo francês Laurent Mekies, que até então dirigia a Racing Bulls.
A Red Bull está vivendo um início de temporada complicado. Depois de três Grandes Prêmios, a escuderia austríaca ocupa a sexta posição no campeonato de construtores, atrás de Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas e Alpine.
Verstappen é o nono no campeonato de pilotos, e o jovem francês Isack Hadjar, que chegou este ano vindo da Racing Bulls, é o 12º.
* AFP