Endrick leva bronca de possível rival da Copa após 'provocar' torcida do PSG: 'Jogue futebol'

Vini Júnior virou alvo de críticas dos oponentes na Espanha por causa de suas alegres comemorações de gols com dança. A vítima da vez é o também brasileiro Endrick, que celebrou o primeiro gol do Lyon com dança na frente da torcida do Paris Saint-Germain, neste domingo, causando irritação do lateral marroquino Hakimi, que deu uma bronca no atacante.

Possível rival na estreia de suas seleções na Copa do Mundo caso Endrick seja convocado por Carlo Ancelotti, Hamiki não curtiu o jeito descontraído de o brasileiro comemorar. A dancinha acabou considerada um deboche pelo marroquino, que foi flagrado discutindo com o rival no campo.

"O que eu disse ao Endrick? Essas coisas acontecem. Eu queria que meu time permanecesse focado e que ele parasse de fazer coisas contra nossos torcedores. Que jogue futebol, especialmente porque ele é um bom jogador", disparou o lateral, com certo exagero nas cobranças.

Na verdade, a bronca veio mais pelo fato de o PSG sair perdendo - acabou derrotado no Parque dos Príncipes por 2 a 1 com Endrick ainda dando a assistência do segundo gol do Lyon. "Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo."

Aos 19 anos, Endrick ainda busca convencer Ancelotti de que merece jogar na Copa do Mundo do Canadá, Estados unidos e México, e para isso precisa anotar gols e dar assistências. Sua ida à França foi justamente para realizar seu sonho e ele vem cumprindo seu papel.

Ancelotti tem algumas dúvidas sobre quem levar ao ataque junto dos 'garantidos' Vini Júnior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Martinelli e Luiz Enrique - Rodrygo seria outro nome certo, mas se contundiu gravemente. Caso todos estejam saudáveis, a briga por outras três vagas seria acirrada.