Endrick entra após o intervalo e participa dos 2 gols da vitória do Lyon sobre o Lorient

Endrick começou a partida contra o Lorient neste domingo no banco, mas entrou na volta para o segundo tempo e participou dos dois gols da vitória do Lyon por 2 a 0 pela 29ª rodada do Campeonato Francês. O atacante de 19 anos deu a assistência para o primeiro, de Yaremchuk, e depois finalizou forte provocando o rebote do goleiro Mvogo, aproveitado por Tolisso.

O brasileiro estava pressionado pelas críticas públicas feitas pelo técnico do Lyon, Paulo Fonseca, e deu a resposta em campo em menos de 15 minutos, sendo fundamental para por fim à incômoda série de nove partidas sem vitórias do Lyon. Endrick agora acumula seis gols e seis assistências em 16 partidas pelo clube francês.

Após um primeiro tempo sonolento, no qual o Lyon conseguiu apenas quatro finalizações (uma no alvo), Paulo Fonseca voltou para o segundo tempo com três alterações, colocando em campo, além de Endrick, Tolisso e Mangala.

O brasileiro entrou no lugar de Kango. Já em seu primeiro lance, com menos de um minuto, o camisa 9 avançou à linha de fundo pela direita e cruzou para Tolisso, que finalizou para fora. Três minutos depois, o atacante voltou a ser acionado pela direita. Ele cruzou de esquerda, na cabeça de Yaremchuk, que entre os zagueiros do Lorient tocou para as redes.

Aos 11, Endrick voltou a ser decisivo, desta vez pelo lado esquerdo. Ele invadiu a área, ganhou a disputa com o zagueiro e finalizou de esquerda. O goleiro Mvogo conseguiu a defesa, mas a bola subiu para o centro da área e Tolisso cabeceou com tranquilidade para fazer 2 a 0. Com folga no placar, o Lyon diminuiu o ritmo e administrou o placar.

Com o desempenho deste domingo, que levou o Lyon à quinta posição na Ligue 1 com 51 pontos de volta à disputa por vaga na Champions League, Endrick se fortalece em um momento importante da temporada, em que tenta convencer o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que merece uma vaga no grupo que disputa a Copa do Mundo.