Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid após empréstimo ao Lyon: 'Não sei'

De simples reserva no Real Madrid ao protagonismo no Lyon e à possibilidade de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Diante desta mudança de cenário e da aproximação do fim do empréstimo ao clube francês, o atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro e não colocou como certa a sua volta ao gigante espanhol.

Em entrevista ao Canal+Foot, ele disse não saber qual será o próximo passo a ser dado em sua carreira ao final da temporada europeia, afirmou estar aberto a ouvir propostas e tratou a questão com naturalidade.

"Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Champions League? Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei."

A declaração do jogador repercutiu na Espanha e o jornal espanhol As estampou a manchete "Endrick deixa seu futuro incerto" em um momento onde o clube merengue atravessa uma fase complicada. Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid ocupa o segundo lugar em La Liga e tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74).

Desde que desembarcou em Lyon, Endrick viu a sua rotina mudar. Ganhou sequência, passou a ser um dos destaques da equipe e entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo.