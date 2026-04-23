Emirados Árabes Unidos devem substituir Irã em caso de desistência de jogar a Copa, diz jornal

A Fifa considerou inviável a sugestão apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de colocar a eliminada Itália na vaga do Irã, que se classificou em campo, no caso de uma possível desistência do país do Oriente Médio de participar da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá.

Para a entidade que comanda o futebol mundial, caso os iranianos venham a abrir mão de participar do torneio de seleções (o que é pouco provável), o caminho natural seria promover uma equipe que tenha participado da mesma eliminatória asiática.

De acordo com informações do jornal El País, nem os membros da Fifa e nem a Itália sinalizaram de forma favorável à proposta que entraria em conflito com o regulamento e com o orgulho ferido de uma nação (Itália) que amargou, pela terceira edição consecutiva, a não classificação para uma Copa do Mundo.

Nesse caso, os Emirados Árabes Unidos, que perderam a partida qualificatória para o Iraque, entrariam para disputar o Mundial deste ano na vaga da seleção iraniana.

Na Itália, a questão não foi bem aceita. O presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), e o ministro do Esporte e da Juventude não aprovaram a ideia.

O primeiro a rejeitar a ideia foi o mandatário do Coni, Luciano Buonfiglio. "Em primeiro lugar, não acho que seja possível. Em segundo lugar, eu me sentiria ofendido. É preciso merecer para ir a uma Copa do Mundo", afirmou em entrevista à Gazzeta dello Sport.

Andrea Abodi, ministro do Esporte e da Juventude segui a mesma linha de pensamento. "Não é apropriado, a classificação se conquista dentro de campo", afirmou ao jornal italiano.

Nesta quarta-feira, o próprio governo iraniano sinalizou que a participação do país na Copa do Mundo está cada vez mais sólida. Um porta-voz do governo iraniano afirmou que a seleção masculina de futebol está se preparando para uma "participação orgulhosa e bem-sucedida".