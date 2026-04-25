Emily Kuster e Kevin Aguero serão os porta-bandeiras do Brasil no encerramento dos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Emily Kuster (E) e Kevin Aguero (D) conduzirão a bandeira brasileira no Panamá. Juliana Ávila / COB/Divulgação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu Emily Kuster, baiana do levantamento de pesos, e Kevin Tobias Aguero, sul-mato-grossense do atletismo, como porta-bandeiras da delegação brasileira na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, no Panamá.

Emily, de 17 anos, natural de Camaçari (BA), conquistou a medalha de ouro na categoria até 63 kg do levantamento de pesos, com um total de 181 kg levantados.

— Minha mãe até brincou comigo sobre ser porta-bandeira, mas eu sabia que eu tinha primeiro que conquistar o ouro, sair bem na competição para ser cogitada. Carregar a bandeira do nosso país representando as centenas de atletas que vieram para esses Jogos é uma honra. Estou muito feliz, ainda mais porque o levantamento de pesos não é uma modalidade tão popular. Então, vou carregar com orgulho o Brasil e minha modalidade também — disse Emily.

Já Kevin, de Ponta Porã (MS), foi ouro nos 400 metros rasos do atletismo, com 47seg53, sua melhor marca pessoal.

— Significa muito para mim receber esse convite, ainda mais porque estou representando o Brasil aqui no Panamá. A ficha ainda não caiu. Na verdade, não caiu ainda nem que eu ganhei os 400 metros. Vou sentir muita alegria ao carregar a bandeira. É um sentimento de satisfação, tudo o que eu fiz para chegar aqui valeu a pena — comemorou.]

A Cerimônia de Encerramento dos Jogos acontece neste sábado (25), na Arena Roberto Durán, na Cidade do Panamá.