Em recuperação, Atlético-GO vence Avaí e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Em confronto entre times que lutam contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebeu o Avaí, na noite deste domingo (26), e venceu por 2 a 1, pela sexta rodada, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

De pênalti, Gustavo Coutinho abriu o placar no primeiro tempo. Walace empatou na etapa final, enquanto Guilherme Marques fechou o marcador. Com o resultado, os donos da casa chegaram a sete pontos, na 13ª colocação e deixaram a zona de descenso. Os visitantes aparecem logo acima, com oito pontos, com duas vitórias, sete gols marcados e seis sofridos, exatamente a mesma campanha do Grêmio Novorizontino.

Dessa forma, o Z4 agora é composto por Náutico, com seis, Londrina, com cinco, e CRB e América-MG, com dois. Ceará, com dez, fecha o grupo de classificação aos playoffs, enquanto Vila Nova, com 12, e Fortaleza com 12, subiriam diretamente para a Série C.

As últimas semanas de abril foram boas para o Atlético-GO, ainda que o início da rodada mostrasse os rubro-negros na zona de rebaixamento para a Série C. Nos últimos cinco jogos, foram quatro pontos em dois jogos pela Copa Verde, o mesmo desempenho pela Série B, além do empate sem gols com o Athletico-PR, pela rodada de ida da quinta fase da Copa do Brasil, em Curitiba (PR).

Assim, empolgados com o bom desempenho recente, os donos da casa trataram de pressionar o Avaí logo no início do confronto. Aos seis minutos, Geovany Soares puxou para o meio depois de receber na esquerda e bateu tirando tinta da trave. Aos dez, Marrony exigiu ótima defesa do goleiro Léo Aragão.

De tanto tentar, não demorou para o Atlético-GO abrir o placar. Marrony foi lançado por Cristiano, entrou na área e foi derrubado por Gabriel Simples. Com categoria, Gustavo Coutinho converteu o pênalti e marcou para os donos da casa.

Com a vantagem rubro-negra no marcador, o duelo ficou mais equilibrado, sem que as equipes conseguissem criar boas oportunidades. O cenário mudou apenas pouco antes do intervalo. Aos 43, Paulo Vitor fez defesa importante em finalização de fora, feita por DG. Aos 47, Marrony, da entrada da área, parou em Léo Aragão.

A etapa final começou tal qual o primeiro tempo, com o Atlético-GO indo em busca do gol. Aos três minutos, Geovany Soares fez boa jogada individual e mandou no canto. Léo Aragão foi buscar mais uma vez. Aos oito, um desvio no meio do caminho impediu que Assis assustasse ainda mais.

Os visitantes conseguiram responder apenas depois das alterações de ambos os lados. Aos 12, Thayllon fez jogada individual e finalizou por cima do travessão. O técnico Eduardo Souza percebeu o momento ruim e queimou mais duas alterações aos 19 minutos.

Apesar das modificações, o empate veio na sequência. Aos 23, Jean Lucas foi acionado e abriu com Walace, na entrada da área. De esquerda, o atacante acertou um chute sem chances de defesa para Paulo Vitor. Imediatamente depois, aos 25, o técnico do Avaí, Cauan de Almeida, queimou mais duas alterações.

Mas, curiosamente, assim como tinha acontecido com o Atlético-GO, o Avaí tomou o gol logo após as mudanças. Gustavo Coutinho escorou para Guilherme Marques depois de desvio de Léo Tocantins após tiro de meta. O meio-campo acertou um tirambaço e assegurou mais um grande resultado para os donos da casa na reta final de abril.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes voltam a campo como mandantes na noite do próximo domingo (3). Às 20h30, o Avaí encara o Grêmio Novorizontino, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Um pouco antes, o Atlético-GO enfrenta o Juventude, às 18h30, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Durante a semana, os rubro-negros, porém, vão duelar diante do Gama-DF, em casa, às 19h, pela quinta e última rodada da primeira fase da Copa Centro-Oeste, em que aparecem na segunda colocação do Grupo B, com sete pontos, fechando a zona de classificação ao mata-mata. A equipe do Distrito Federal, com 12, está classificada, enquanto Anápolis e Porto Vitória, com seis, seguem com chances de vaga.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 AVAÍ

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon (Felipe Guimarães), Barreto, Tito e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Ariel), Cristiano e Assis (Guilherme Marques); Marrony (Léo Tocantins), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Natã). Técnico: Eduardo Souza.

AVAÍ - Léo Aragão; Gabriel Simples, Allyson, Baldini e DG; Zé Ricardo (Hyan); Luiz Henrique (Paulo Vitor), Daniel Penha e Jean Lucas (Rafael Bilu); Thayllon (Sorriso) e Avenatti (Walace). Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS - Gustavo Coutinho (20'1T) e Guilherme Marques (28'2T), para o Atlético-GO; Walace (23'2T), para o Avaí.

CARTÕES AMARELOS - Natã, Cristiano, Guilherme Lopes, Assis e Felipe Guimarães, para o Atlético-GO; Rafael Bilu, Jean Lucas e DG, para o Avaí.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

PÚBLICO - 2.084 torcedores

RENDA - R$ 23.745,00