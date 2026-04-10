Em qual posição João Fonseca pode aparecer no ranking da ATP após a campanha em Monte Carlo 

João volta à quadra já na próxima semana. Divulgação / Monte Carlo Tennis Masters

Disputando pela primeira vez o Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca parou apenas nas quartas de final do torneio, em Mônaco. Nesta sexta-feira (10), ele foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo.

A campanha do brasileiro o fará subir cinco posições no ranking da ATP. Com os 200 pontos somados em Monte Carlo, João chegou a 1315 e aparecerá, na segunda-feira (13), na 35ª colocação.

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Ainda que esteja longe da sua melhor posição no ranking (24ª), o brasileiro se aproxima da zona de cabeças de chave (os 32 melhores) para o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros.