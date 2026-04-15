Em jogo de sete gols, Bayern bate o Real Madrid e avança para a semifinal da Champions

Luis Díaz fez o gol da classificação do Bayern. ALEXANDRA BEIER / AFP

Um jogo para a história da Champions League. Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, e os alemães venceram por 4 a 3, classificando-se para a semifinal da competição. Os gols da classificação foram marcados nos minutos finais.

Na primeira etapa, cinco gols deram ainda mais emoção para o confronto, que havia sido 2 a 1 para o Bayern em Madri. Arda Güler marcou dois golaços e Mbappé complementou para o Real. Pavlovic, Harry Kane, Luís Díaz e Olise foram os autores dos gols da equipe mandante.

Na semifinal, o Bayern de Munique enfrentará o PSG, em dois confrontos que prometem equilíbrio. A outra semi será entre Arsenal e Atlético de Madrid.

O jogo

O primeiro tempo do jogo pode entrar para a história como um dos melhores da Champions League. Cinco gols, de jeitos distintos e emoção guardada para a segunda etapa. Com 35 segundos de jogo, Neuer assumiu o papel de vilão e entregou um passe para Güler. O turco viu o goleiro fora do gol e acertou um chute de longe para abrir o placar.

Aos cinco minutos, o Bayern mostrou que não deixaria o adversário crescer. Em cobrança de escanteio, Pavlovic, livre na área, cabeceou para o fundo da rede para empatar. O gol deu a vantagem da classificação novamente aos alemães, enquanto os espanhóis voltaram a correr atrás do prejuízo.

Após algumas chances desperdiçadas, o Real teve uma cobrança de falta perto da entrada da área. Güler cobrou com categoria, tirando a força da bola e marcou. Um gol atípico para Neuer sofrer, mas mostrou que o goleiro não estava vivendo um bom dia.

O resultado de 2 a 1 estava levando o duelo à prorrogação. Porém, ainda havia mais. Aos 37 minutos, Kane recebeu passe na área, limpou a marcação e finalizou com classe no canto, sem chance alguma para o goleiro Lunin.

Não demorou muito e o Real retomou a liderança no placar. Aos 41 minutos, Vini Jr. foi lançado pela esquerda e encontrou Mbappé entrando na área com liberdade. O atacante francês dominou e finalizou com o pé direito para fazer o 3 a 2.

Bayern mortal na hora certa

No intervalo, as equipes se organizaram defensivamente, pois os gols cessaram. As chances existiram de ambos os lados, mas sem sucesso. Mbappé parou em Neuer após boa finalização dentro da área. Do outro lado, Luis Díaz recebeu livre, mas dominou errado e não finalizou.

Olise foi um dos mais participativos do segundo tempo e quase empatou com um chute fora da área. A bola tinha como destino o ângulo, mas Lunin fez uma excelente defesa.

A intensidade apresentada na primeira etapa cobrou no final da partida. Os dois times trabalharam mais a bola e o ritmo baixou. Aos 41 minutos, Camavinga, que entrou no lugar de Brahim Díaz, foi expulso por receber o segundo amarelo.

O cartão vermelho deu um gás para o Bayern buscar o gol da classificação. Díaz recebeu na esquerda, trouxe para o meio e finalizou com categoria, a bola ainda desviou no defensor, impossibilitando a defesa de Lunin.