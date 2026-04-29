Em busca do título inédito: Atlético de Madrid e Arsenal começam hoje disputa da semi da Champions 

Atletico de Madrid e Arsenal buscam título da Champions pela primeira vez. Colagem sobre fotos / Oscar Del Pozo / Glyn Kirk / AFP

Se de um lado da chave existe a sensação de final antecipada na semi da Champions League, do outro há um misto de sentimentos. Dois clubes que já estiveram muito próximos de levantar a Orelhuda, mas que não conseguiram acabar com a sina de não ser campeões europeus.

Trata-se do confronto entre Atlético de Madrid e Arsenal, que começam nesta quarta-feira (29), às 16h, a disputa por uma vaga na final da Champions. Um duelo que tende a ser equilibrado, pois os dois vivem momento de instabilidade e pressão na temporada.

Como chega o Atléti

O Atlético de Madrid enxerga na Champions League a chance de levantar uma taça. Inédita, por sinal. Já foram três vices na história do clube espanhol, sendo dois deles sob o comando de Diego Simeone. O treinador argentino, no entanto, busca lidar com a situação longe da pressão.

— Não há pressão, apenas responsabilidade. A emoção de estar perto de um grande objetivo, um que o clube nunca alcançou. Temos que nos preparar para jogar. No final, os jogadores decidem com base em sua experiência, personalidade e ética de trabalho. Queremos jogar o jogo que idealizamos e levá-lo a um nível em que possamos causar danos — afirmou Simeone, em entrevista coletiva.

Como chega o Arsenal

O Arsenal, por outro lado, não pode negar que vive um momento de pressão. Além de buscar a taça da Champions pela primeira vez — foi vice em 2005/2006 —, o clube inglês está disputando o título da Premier League.

A vantagem que existia para o Manchester City no campeonato inglês se foi e agora cada jogo vale demais. Na última rodada, o Arsenal venceu o Newcastle e segue três pontos à frente. Porém, o adversário direto ainda tem um jogo a menos e pode igualar a pontuação.

A situação é complicada e o técnico Mikel Arteta sabe disso. Todavia, ele sabe da importância do jogo de ida da Champions diante do Atlético de Madrid e jogará para vencer.

— Uma grande oportunidade. Vamos agarrá-la com as duas mãos. Vocês verão um time que quer ser dominante, que quer vencer e que quer começar a decidir o confronto — prometeu o técnico, em entrevista após vitória sobre o Newcastle.

Atlético de Madrid x Arsenal

O que? Jogo de ida das semifinais da Champions League.

Quando? Quarta-feira (29), às 16h.