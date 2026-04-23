"Ele queria ser uma celebridade": por que Alexandre Pato virou uma eterna promessa?

O atacante surgiu no Inter com grande expectativa. Arivaldo Chaves / Agencia RBS

Revelado com enorme expectativa no Inter e rapidamente transferido para o Milan, Alexandre Pato parecia destinado ao estrelato mundial. No entanto, lesões recorrentes e irregularidade impediram uma sequência consistente no mais alto nível.

O novo episódio do Deu Liga relembra a trajetória do atacante, que nunca chegou a disputar uma Copa do Mundo.

Pato acumulou passagens por diversos clubes, alternando bons momentos e longos períodos de instabilidade, consolidando a imagem de talento precoce que jamais atingiu todo o potencial projetado no início da carreira.

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