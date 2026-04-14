Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa

A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain na Champions League desta terça-feira trouxe enorme preocupação para o técnico Didier Deschamps, na seleção francesa. Hugo Ekitike deixou o gramado com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles e, caso a gravidade da lesão seja confirmada após realização de exames, perderá a Copa do Mundo. Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

Ekitike se machucou sozinho em campo, quando corria para receber uma bola perto da área e caiu sozinho, com apenas 28 minutos de jogo. O atacante já foi ao chão chorando em campo, demonstrando a gravidade do problema.

Após atendimento de quase dois minutos pelos médicos do Liverpool, o jogador foi substituído por Mohamed Salah de maca e chorando copiosamente, bastante triste com o problema faltando somente 58 minutos para a copa do Mundo.

O Liverpool ainda avaliará o jogador para saber da gravidade, mas a imprensa francesa e inglesa já crava a ruptura do tendão de Aquiles e a necessidade de cirurgia, o que o afastaria dos gramados por até 12 meses.

Já no começo da segunda etapa foi a vez de outro titular da seleção francesa, o jovem Desiré Doué, deixar Anfield lesionado. O atacante do Paris Saint-Germain saiu amparado por um membro da comissão médica do clube após também acusar fortes dores.