Ekitiké sofre ruptura do tendão de Aquiles em jogo do Liverpool e está fora da Copa do Mundo

O atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, vai desfalcar a seleção francesa na Copa do Mundo. Didier Deschamps, técnico da França, confirmou a ausência do jogador no site da Federação Francesa de Futebol após ter sido confirmada uma ruptura no tendão de Aquiles.

A contusão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain, realizado nesta terça-feira, em partida válida pelas quartas de final da Champions League.

"A gravidade da lesão, infelizmente, o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo", afirmou o comandante do selecionado francês.

A estimativa de recuperação para lesões graves no tendão de Aquiles podem levar mais de seis meses para uma recuperação completa.

Ekitike tem sido um dos principais jogadores do Liverpool nesta temporada e era esperado na seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em grande fase, ele marcou 19 gols por clube e seleção e também balançou as redes na vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil em duelo realizado no mês passado.

"Hugo é um dos cerca de 10 jovens jogadores que estrearam pela seleção nos últimos meses. Ele se integrou perfeitamente ao grupo, tanto dentro quanto fora de campo", disse Deschamps.