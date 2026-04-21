Eduardo Conceição e Heittor: quem são os jovens que podem render quase R$ 400 mi ao Palmeiras

O Palmeiras está perto de fazer mais dinheiro a partir da venda de jovens formados na Academia, assim como ocorreu com Endrick, Estêvão, Vitor Reis e tantos outros. Os nomes da vez são os atacantes Eduardo Conceição e Heittor, de 16 e 18 anos, respectivamente. Ambos estão no radar de gigantes do futebol europeu e podem render, juntos, quase R$ 400 milhões ao clube.

Apesar da pouca idade, Conceição é especulado na Europa desde o ano passado, quando tinha apenas 15. Ele é uma das grandes apostas de sua geração e já teve o nome associado a Barcelona, Manchester City e Chelsea. A notícia mais recente, divulgada pelo Uol e veículos estrangeiros como o jornal britânico Daily Mail, é de que o Manchester United prepara uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões).

Natural de São Paulo, Eduardo chegou ao Palmeiras na infância, aos 8 anos, em 2018. Depois de se destacar no título do Campeonato Paulista sub-15 na última temporada, o garoto integrou o elenco palmeirense na disputa da Copinha deste ano. O contrato com o clube alviverde até o fim de 2029.

Heittor é mais velho e menos badalado do que Conceição, mas também está valorizado no mercado. De acordo com o As, da Espanha, o Palmeiras recusou uma oferta oficial do Manchester City na casa dos 20 milhões de euros (R$ 116 milhões). A ideia do clube inglês seria fazer o mesmo que foi feito com Vitor Reis, comprado junto aos palmeirenses e emprestado ao Girona, parte do Grupo City, para ganhar experiência.