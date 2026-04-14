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Gauchinha com síndrome de Down coleciona medalhas e sonha com Paralimpíada: "Todos têm orgulho de mim"

Natural de Nova Santa Rita, Manuella Castoldi tem 12 anos e vem se destacando na natação

João Praetzel

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