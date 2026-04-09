E agora, Itália? Podcast debate o futuro da seleção após ficar de fora de mais uma Copa do Mundo

Itália perdeu para a Bósnia na repescagem para a Copa. ELVIS BARUKCIC / AFP

A ausência da Itália em uma terceira Copa do Mundo consecutiva aprofunda a crise estrutural do futebol italiano e escancara problemas que vão muito além das quatro linhas. O novo episódio do podcast Deu Liga debate o futuro da seleção.

Antes protagonista global, a equipe tetracampeã mundial vê seu prestígio se deteriorar diante de falhas na formação de base, gestão fragilizada e perda de competitividade em relação a outras potências europeias.

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A federação enfrenta crescente pressão por reformas profundas, enquanto clubes da Serie A lidam com dificuldades financeiras e menor capacidade de reter talentos.

O cenário levanta dúvidas sobre o futuro do país que já foi sinônimo de excelência tática e tradição no futebol mundial.

Assista ao Deu Liga:

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.