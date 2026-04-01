Dupla de Canoas supera dificuldades e vence 1ª etapa do Circuito Estadual de vôlei de praia: "Na quadra, deixamos os problemas de lado"

Dupla em uma das competições. Arquivo Pessoal

A primeira etapa do circuito estadual de vôlei de praia teve uma surpresa na categoria sub-17. A dupla de Canoas, Ânderson Rauber e Francesco Scussel, foi a grande campeã na idade.

As histórias são diferentes, mas partiram do mesmo lugar: o bairro Rio Branco, na região metropolitana. Conhecido por ser um local vulnerável, o bairro sofreu com as enchentes em 2024. Ainda assim, os dois jovens persistiram.

Sem dinheiro para ter um uniforme, com números improvisados na camiseta com esparadrapo, sem treinador, sem bolas para treinar, com menos idade que as demais duplas, conseguiram levar o título em Gramado.

A trajetória de ambos também é recente. Ânderson tem 14 anos e começou a jogar vôlei entre o final de 2024 e o começo do ano seguinte. Vendo o irmão jogar, se interessou pela modalidade.

— Eu não sabia nada, era praticava um vôlei simples, só manchete e toque. Onde eu trabalhava, completava o time quando tinha espaço em algum dos horários. Foi ali que comecei a jogar e aprender. Fui vendo que evoluí. Quando estou na quadra, deixo todos os problemas de lado — contou em contato com a Zero Hora.

Ele e Francesco se conheceram no local de treinamento em Canoas. Aos 15 anos, o companheiro de Ânderson começou a treinar no pátio de casa com a parede e com o telhado. Sempre treinando com os mais velhos, evoluiu praticamente na dor. Encontrou no esporte uma forma também de emagrecer.

— Comecei no Sesi, mas fui para a Sogipa e hoje estou no União. Eu tinha obesidade, sempre tive dificuldade para pular. Eu era meio gordo e sabe que o vôlei me ajudou a superar isso — ressaltou o jovem.

Agora, eles precisam confirmar a colocação em mais duas etapas, em Venâncio Aires e em Porto Alegre, para chegar ao Campeonato Brasileiro da categoria.