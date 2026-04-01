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Dupla de Canoas supera dificuldades e vence 1ª etapa do Circuito Estadual de vôlei de praia: "Na quadra, deixamos os problemas de lado"

Ânderson Rauber e Francesco Scussel têm 14 e 15 anos, respectivamente, e superaram adversários mais velhos

João Praetzel

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