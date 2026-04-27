Duda/Ana Patrícia e Mateus/Adelmo são os campeões da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Duda (E) e Ana Patrícia (D) lideram ranking. Patricy Albuquerque / Divulgação/CBV

As campeãs olímpicas em Paris-2024, Duda e Ana Patrícia venceram Thâmela e Vic por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15) e conquistaram neste domingo (26), o título da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Brasília.

Na competição, elas disputaram seis jogos e perderam apenas dois sets, um na fase de grupos e outro na semifinal. Pela vitória, elas somaram 800 pontos no ranking nacional e com 4.480 estão na liderança.

O bronze ficou com Hegê e Vitória, que derrotaram Talita e Taiana por 2 a 0, parciais de 21/11 e 21/17.

Masculino

Entre os homens, o título ficou com Adelmo e Mateus, que na decisão superaram Felipe e Vítor Felipe por 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/9 e com os 800 pontos assumiram a quinta posição no ranking brasileiro.

Adelmo (E) e Mateus comemoram vitória. Patricy Albuquerque / Divulgação/CBV

A disputa do bronze teve vitória de Arthur e Adrielson sobre Lucas e João Pedro por 2 a 0 (23/21 e 21/16).

Os líderes do ranking, Renato e André foram eliminados nas oitavas de final por Lucas e João Pedro, assim como os vice-líderes Heitor Frank e Vinícius, que caíram diante de Matheuszinho e André Danilo.