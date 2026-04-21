Duas séries ficam empatadas em noite de playoffs da NBA; veja os resultados

C.J. McCollum liderou os Hawks. NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Três séries dos playoffs da NBA já tiveram a segunda partida disputada. Após os resultados de segunda-feira (20), duas estão empatadas, enquanto o Cleveland Cavaliers abriu 2 a 0 sobre o Toronto Raptors.

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Cleveland Cavaliers 115 x 105 Toronto Raptors

Mais uma vitória sem muitos problemas para os Cavs, que tiveram três destaques. Donovan Mitchell liderou a pontuação, com 30, seguido por James Harden e Evan Mobley, com 28 e 25, respectivamente.

Pelos Raptors, Scottie Barnes marcou 26 pontos e o banco de reservas contribuiu de maneira positiva. Porém, faltou melhor desempenho de Brandon Ingram, que terminou a partida com sete pontos. A série agora vai para Toronto, onde será disputado o terceiro jogo, na quinta-feira (23), às 21h.

New York Knicks 106 x 107 Atlanta Hawks

Os Knicks lideravam o placar com 10 pontos de diferença no último quarto. No entanto, os Hawks reagiram e conseguiram a virada. C.J. McCollum foi o grande destaque, com 32 pontos. Na reta final, a defesa de Atlanta fez jogadas que mudar a partida.

Com 29 pontos, Jalen Brunson foi o melhor pontuador dos Knicks. Porém, nos segundos finais, ele perdeu uma bola que foi determinante para o placar final. A série vai empatada em 1 a 1 para Atlanta. O terceiro jogo será na quinta, às 20h.

Denver Nuggets 114 x 119 Minnesota Timberwolves

A série que mais promete equilíbrio está se cumprindo. Os Wolves venceram com uma bela atuação de Anthony Edwards, que marcou 30 pontos e pegou 10 rebotes.

Jamal Murray até repetiu a pontuação a favor dos Nuggets, mas não foi suficiente. Nikola Jokic teve duplo-duplo de 24 pontos e 15 rebotes, mas pecou no pérímetro, com apenas uma bola convertida de sete tentadas. O terceiro jogo da série será em Minnesota, na quinta, às 22h30min.

Jogos desta terça-feira

20h - Boston Celtics x Philadelphia 76ers (BOS 1x0)

21h - San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (SAS 1x0)

23h30min - Los Angeles Lakers x Houston Rockets (LAL 1x0)

Tabela da NBA