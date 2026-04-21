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Duas séries ficam empatadas em noite de playoffs da NBA; veja os resultados

Cavaliers abriram 2 a 0 sobre os Raptors. Hawks e Timberwolves venceram jogo contra Knicks e Nuggets

Alex Torrealba

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