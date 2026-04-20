Draft 2026 da NFL: horários e onde assistir

Draft da NFL ocorrerá pela 91ª vez na história. Félix Zucco / Agencia RBS

Enquanto a bola oval segue sem voar pelos campos da NFL, as equipes se preparam para a próxima temporada. De 23 a 25 de abril ocorre o draft 2026, que é o recrutamento de novos jogadores para a Liga, em Pittsburgh.

Os principais destaques do futebol americano universitário estão sendo avaliados pelas franquias e podem ser escolhidos em uma das sete rodadas do draft.

Na quinta-feira (23), a partir das 22h (de Brasília), ocorre a primeira rodada, na qual podem surgir as futuras grandes estrelas da NFL. Serão 32 escolhas anunciadas e o Las Vegas Raiders — equipe de pior campanha na última temporada — terá o direito de fazer a primeira escolha.

Na sexta-feira (24), a partir das 20h, são mais duas rodadas de seleções. No segundo dia costumam sair bons jogadores para brigar pela titularidade ou pelo menos fazer parte do elenco final para a temporada.

Por fim, as escolhas de quarta a sétima rodadas ocorrem no sábado (25), às 18h. No último dia podem ser selecionados grandes jogadores, mesmo que sejam avaliados inicialmente como prospectos de final de draft.

Horários e onde assistir o draft NFL 2026

1ª rodada: quinta-feira (23), às 22h - sportv 2, ge tv, ESPN 2 e Disney+

quinta-feira (23), às 22h - 2ª e 3ª rodadas: sexta-feira (24), às 20h - sportv 2, ESPN 2, Disney+ e YouTube da NFL Brasil

sexta-feira (24), às 20h - 4ª a 7ª rodadas: sábado (25), às 18h - Disney+ e YouTube da NFL Brasil

Onde assistir ao draft NFL 2025