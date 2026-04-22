Draft 2026 da NFL: 10 jogadores para ficar de olho

Fernando Mendoza deve ser a primeira escolha do draft. Reprodução / Instagram / @fernandomendoza

Os novos rostos da NFL serão escolhidos a partir desta quinta-feira (23). O draft 2026 é o processo de recrutamento de jogadores que se destacaram no futebol americano universitário para a liga profissional.

Serão três dias de evento, mas é no primeiro que todos ficam de olho, pois a probabilidade de grandes estrelas serem selecionadas é maior.

Leia Mais NFL: escolha do draft será anunciada do Brasil pela terceira vez

As 32 escolhas serão definidas a partir das 22h e Zero Hora separou 10 nomes para ficar de olho.

Sonny Styles

Linebacker é um dos melhores prospectos da classe. Reprodução / Ohio State Football

Avaliando os principais prospectos da classe de 2026, Styles é considerado o melhor. O linebacker se destacou pela universidade de Ohio State e deve ser selecionado cedo no draft.

Filho de Lorenzo Styles, o futebol americano está no sangue. Sonny faz em alto nível tudo o que sua posição pede: habilidade atlética, processamento mental, defesa contra corrida e passe.

Encontrar defeitos no jogo dele é difícil. No entanto, será necessário avaliar como Sonny se adaptará na NFL. No futebol americano universitário, ele mudou de posição e não teve tantos jogos como linebacker na carreira.

Fernando Mendoza

Diferente da maioria dos drafts, a classe de quarterbacks tem apenas um grande nome: Fernando Mendoza. Ele liderou a equipe de Indiana ao título universitário em 2025, e o desempenho em campo deve transformá-lo na primeira escolha geral.

Ao avaliar Mendoza é possível enxergar um quarterback pronto para a NFL. Ele sabe lidar com as adversidades, tem boa mecânica de passe e a leitura da defesa adversária é acima da média.

Um ponto de atenção sobre seu estilo de jogo é não ser uma ameaça no jogo terrestre, como outros quarterbacks da NFL. No entanto, Mendoza chega com grandes expectativas e deve ser o novo rosto do Las Vegas Raiders, que terá a primeira escolha.

Jeremiyah Love

O running back que promete fazer jogadas explosivas na NFL. Love se destacou pela universidade de Notre Dame e tem habilidades atléticas acima da média.

Seu estilo de jogo consiste em ganhar jardas por meio da velocidade e cortes para evitar tackles dos defensores. Love pode ser uma boa opção em jogadas de passe, cada vez mais importante para running backs da NFL.

Por não ser tão forte, ele não deve ser muito utilizado em jogadas de jardas curtas, pois tem dificuldade de quebrar tackles. Deve ser escolhido no top 10 por alguma equipe que já tenha um quarterback definido e não precise reforçar muito a defesa.

Leia Mais Draft 2026 da NFL: horários e onde assistir

Caleb Downs

Caleb Downs foi eleito o melhor safety do College por dois anos seguidos. Reprodução / Ohio State Football

Um bom safety na NFL precisa ser bom contra corridas, passes e conseguir turnovers. Caleb Downs entrega de maneira excelente dois desses requisitos.

No College Football defendeu Ohio State e foi eleito o melhor safety por dois anos seguidos. Pode ser utilizado mais próximo dos linebackers para neutralizar corridas, assim como ser usado mais no fundo do campo para evitar passes em profundidade.

Downs tem como deficiência sua envergadura, o que dificulta conseguir turnovers em jogadas aéreas. Porém, ele compensa em outros quesitos e deve ser uma escolha de top 10 do draft.

Makai Lemon

O melhor recebedor da classe é Makai Lemon, que constantemente é visto desmarcado pelos campos de futebol americano. A capacidade de gerar separação dos marcadores é um dos trunfos do prospecto de USC.

Por conta do 1m80cm de altura, Lemon é um wide receiver que atua mais pelo meio do campo. Porém, ele tem a capacidade de fazer recepções pelas laterais contra defensores mais altos do que ele.

Em comparação com outros nomes da classe, Lemon se destaca pela segurança para realizar a recepção, mas perde na capacidade de ganhar jardas após pegar a bola. O recebedor deve ser escolhido no top 10.

Rueben Bain Jr.

Forte, explosivo e tecnicamente qualificado. Bain Jr. é um dos melhores apressadores de passe da classe e foi destaque da universidade de Miami.

Foram quase 10 sacks na última temporada e 54 tackles, números expressivos e que consolidam o defensor como um prospecto top 5 para o draft.

O grande problema de Bain Jr. é seu tamanho (1m91cm) e envergadura. Ele compensa com explosão e força, mas no nível da NFL isso pode fazer a diferença.

David Bailey

Outro apressador de passe de qualidade da classe é David Bailey, que teve três anos em Stanford e em 2025 defendeu a universidade de Texas Tech. Ele também é um defensor bastante explosivo e que ganha duelos na força.

Com 1m91cm, o tamanho não é ideal, mas Bailey tem mais envergadura do que Bain Jr., por exemplo. Por outro lado, apresenta mais dificuldades em mudar de direção na hora de atacar o quarterback.

Esses dois pontos podem deixá-lo mais atrás, mas é um jogador que deve sair pelo menos entre os 10 primeiros.

Francis Mauigoa

Entre os jogadores de linha ofensiva, Mauigoa surge como principal nome. O jogador que defendeu a universidade de Miami atua como right tackle, na ponta direita da linha ofensiva.

Tem bom tamanho (1m98cm) e tecnicamente é acima da média. Tem tudo para ser um bom titular da equipe que selecioná-lo, pois faz tudo com qualidade.

Como ponto negativo, Mauigoa pode ter problemas contra apressadores de passe mais ágeis.

Carnell Tate

Tate é um dos principais recebedores da classe. Reprodução / Ohio State Football

Mais um wide receiver de alto nível que é moldado por Ohio State. Carnell Tate se destaca pelo tamanho (1m91cm) e envergadura, sendo um terror para as defesas em bolas lançadas em profundidade.

Ele tem capacidade de criar separação em alguns lances, mas bem menos em comparação a Makai Lemon, por exemplo. Um das dificuldades de Tate é ganhar duelos individuais na hora de começar a rota.

Apesar disso, pela segurança em fazer recepções e altura, é um prospecto com boas chances de sair na primeira metade da rodada inicial do draft.

Peter Woods

Pela universidade de Clemson, Woods foi a principal arma para neutralizar o jogo terrestre dos adversários. O defensive lineman é forte e tem explosão para ganhar duelos iniciais e fazer tackles.