Dorival se despede do Corinthians: 'Ganhamos 2 títulos no pior momento da história do clube'

Um dia após ser demitido do Corinthians, o técnico Dorival Júnior postou um vídeo em suas redes sociais para mostrar todo o respeito que marcou sua passagem de 11 meses de casa. O agora ex-treinador ressaltou as duas conquistas no "pior momento da história do clube", exaltou a revelação de jovens talentos e mostrou confiança de que é elenco ainda pode brigar por conquistas em 2026.

Dorival Júnior acabou demitido ao amargar a péssima sequência de nove jogos sem vitórias no Corinthians. A gota d'água foi a derrota por 1 a 0 para o Internacional, em plena Neo Química Arena. O clube gaúcho se tornou um rival alvinegro desde a polêmica conquista do Brasileirão de 2005.

"Alô fiel torcedor corintiano, em razão de todo o acontecido no dia de ontem (acabou não dando a entrevista coletiva pós-jogo) e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses", Dise Dorival Júnior.

"Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 2025 lá dentro do Maracanã (conquista da Copa do Brasil contra o Vasco) e principalmente a invasão a Brasília, em fevereiro de 2026 (final da Supercopa Rei, vencida diante do Flamengo), foram momentos únicos e especiais e que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida", destacou.

O treinador parecia falar com o coração e procurou se explicar sobre como sempre agiu no comando do Corinthians após ter uma história no rival São Paulo - chegou a receber sugestões para que declinasse da oferta antes de assumir.

"Procurei agir com toda transparência possível em todos momentos que me dirigi a vocês. Lutei e defendi com todas as minhas forças os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube e mesmo assim, com a união, forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar dois grandes títulos nacionais ao Corinthians", afirmou, satisfeito com o trabalho realizado.

Contratado por Augusto Melo, destituído da presidência em agosto de 2025, Dorival Júnior revelou que colocou o cargo à disposição ao fim da temporada passada. "Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stábile colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube, então me sentia na obrigação profissional de poder estar ali para deixá-lo à vontade para uma tomada de posição. Ele me posicionou que nós iríamos até final do seu mandato", revelou.

O comandante não escondeu que 'brigava' bastante com a direção por novas conquistas. "Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, com quatro competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, elenco que nos desse opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada", disse. "Fui mesmo insistente em algumas contratações que para mim seriam importantes e pontuais, pois perdemos de um ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos sete."

Por fim, destacou o seu legado no Corinthians. Em sua visão, ele brigava pela melhor condição do clube em razão das competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com nível de exigência ainda maior e que com certeza trariam mais dificuldades.

"Contudo, deixo não só um legado técnico e financeiro com as conquistas, mas o principal: o aparecimento, o surgimento de jovens promessas das categorias de base. Pontuei à diretoria que se vendidos no momento certo, com certeza seriam as maiores vendas do clube nos últimos tempos. Entendo o momento que estávamos passando, mas reitero a confiança nesse grupo de atletas, pois eles têm condições de alcançarem grandes resultados ainda este ano", mostrou confiança.